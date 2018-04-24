В Красноярске школьница уронила в ванну телефон и умерла от удара током

Как уточнили правоохранители, смартфон погибшей был подключён к зарядному устройству.

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки в ванной комнате по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщила пресс-служба краевого Следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следователей, трагедия произошла 19 апреля вечером. Школьница пошла принять ванну и взяла с собой смартфон. Телефон был разряжен, и она подключила его к зарядному устройству. По-видимому, после этого девочка случайно уронила свой гаджет в воду.

Мама услышала крик дочери из ванной комнаты и начала к ней стучаться, но школьница не отвечала. Тогда родные выломали дверь и обнаружили девочку мёртвой с признаками поражения электрическим током.