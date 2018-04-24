"Я не смотрел на себя как на мужчину". Признания военного после пересадки пениса

Американский солдат рассказал о своих ощущениях после проведённой трансплантации гениталий.

Военный, потерявший гениталии во время взрыва в Афганистане, постепенно восстанавливается после операции по пересадке полового члена и мошонки. Пациенту предстоит долгая реабилитация, в том числе и психологическая.

— Когда я очнулся после пересадки, то почувствовал себя нормальным. Ощутил уверенность, что наконец я теперь в порядке, — признаётся он.

По словам пациента, больше всего его угнетала потеря пениса. Он боялся вступать в отношения и даже думал о самоубийстве.

— Это была ужасная травма, — рассказывает американец. — Я будто остался один на всю жизнь. Я не мог даже смотреть на себя как на мужчину.

При этом военный признаётся, что немало переживал насчёт своей новой части тела. Он боялся, что не сможет относиться к ней как к части себя.

— В голову приходила мысль: а смогу ли я смотреть на этот член как на свой? Но после операции я взглянул на него и понял, что по-другому я его и не воспринимаю. Он мой, — говорит солдат.

Напомним, что операция состоялась 26 марта и продлилась 14 часов. Это уже четвёртая в мире подобная трансплантация. Ранее две успешные операции провели в Южной Африке и в штате США Массачусетс. Но эти пересадки включали в себя только половой член, без окружающих тканей, сделавших данную трансплантацию более сложной.