Сотни человек простились с актрисой Ниной Дорошиной

В театре "Современник" прошло прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной, которая скончалась 21 апреля. Сообщается, что на траурную церемонию пришли несколько сотен человек.

В "Современнике" установили портрет актрисы. Вокруг поставили огромные корзины с розами. Проститься пришли поклонники, коллеги и ученики Нины Дорошиной.

Отпевание актрисы состоится в 14:00 в храме Живоначальной Троицы. Похоронят народную артистку на Пятницком кладбище.

Нина Дорошина скончалась в Москве в возрасте 83 лет.