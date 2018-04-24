"Всё — постановка". Школьницы из Сыктывкара заявили, что не били одноклассницу

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"Всё — постановка". Школьницы из Сыктывкара заявили, что не били одноклассницу

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Кадр из видео Youtube Pro Gorod11

При этом сама "потерпевшая" также утверждает, что в действительности драки не было.

15-летние девочки, втроём "избившие" одноклассницу на камеру, заявили, что размещённое в Интернете видео — постановочное. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Коми.

При этом следователи уточнили, что у "пострадавшей" нет видимых телесных повреждений. Для подтверждения этого её направили на повторное судебно-медицинское обследование.

Достоверность информации, предоставленной участниками конфликта, будет проверена в ходе расследования. При этом со школьницами и их родителями проведут профилактические беседы и после рассмотрят вопрос об их постановке на учёт в полиции.

Накануне в Сети появилось видео, где три школьницы из Сыктывкара в Коми жестоко избивают одноклассницу — пинают ногами, таскают за волосы и валяют по земле. Предполагалось, что девочку избили из-за того, что она якобы обидела молодого человека одной из нападавших.

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