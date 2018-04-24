Пациентка московской клиники умерла во время пластики груди

По предварительной версии, смерть наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смерти москвички во время операции по подтяжке груди. Как уточнила пресс-служба СК РФ, трагедия произошла 15 апреля.

— Во время проведения пластической операции в частной клинике, расположенной в Чапаевском переулке, 32-летняя женщина скончалась на операционном столе, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, пациентка клиники умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности до приезда скорой.

В рамках уголовного дела будут допрошены руководители и медицинский персонал клиники "Триумф Палас", в которой произошла трагедия. Кроме того, для установления причины гибели пациентки назначена судебно-медицинская экспертиза.