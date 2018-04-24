Скончался знаменитый французский футболист и тренер Анри Мишель

Бывший полузащитник "Нанта" и экс-тренер сборной Франции несколько лет страдал онкологией.

Выдающаяся фигура французского футбола Анри Мишель скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает профсоюз профессиональных игроков (UNFP) в своём "твиттере". В последнее время знаменитый тренер и футболист боролся с раком, однако что именно стало причиной смерти, пока не известно.

Henri Michel, monument du football français, nous a quitté ce matin dans sa 70e année. L'UNFP adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches #RIP pic.twitter.com/5mu59hiBaW — UNFP (@UNFP) 24 апреля 2018 г.

— Профсоюз выражает свои самые глубокие соболезнования семье и близким Анри Мишеля, — говорится в сообщении.

Анри Мишель прославился своей карьерой в клубе "Нант", в составе которого отыграл на позиции полузащитника 16 лет (698 матчей, 99 голов), став настоящей легендой "канареек".

По окончании игровой карьеры он в качестве тренера молодёжной сборной Франции взял золото Олимпиады-1984, а в 1986 году привёл сборную к бронзе чемпионата мира.

Кроме того, французский специалист в разные годы тренировал сборные Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара и Кении.