"Торжество справедливости". Лидер System of a Down обрадовался отставке Саргсяна

Уход Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Армении — торжество справедливости, которого граждане страны добились путём гражданского неповиновения. Об этом заявил лидер известной американской рок-группы System of a Down Серж Танкян.

Публикация от Serj Tankian (@serjtankian) 11 Дек 2017 в 12:02 PST

— Сегодня невероятный день для торжества справедливости. Армяне путём гражданского неповиновения и с помощью собственных голосов заставили премьер-министра Сержа Саргсяна уйти в отставку, — написал музыкант в своём "твиттере".

Протестные акции против назначения экс-президента Армении Саргсяна премьером страны начались 13 апреля. Оппозиция обвинила политика в неэффективном управлении и ухудшении экономики страны и объявила о начале "бархатной революции". В тот же день Саргсян избран премьер-министром страны, но 23 апреля был вынужден оставить пост на фоне продолжающихся акций протеста.