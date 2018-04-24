Постпредство РФ при ОЗХО недовольно полученным ответом Лондона по делу Скрипаля

Постоянное представительство РФ при ОЗХО недовольно полученным ответом Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

— Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали, — говорится в заявлении постпредства, передаёт РИА "Новости".

Как уже сообщал Лайф, постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ответы британских властей.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, однако никаких доказательств представлено не было.