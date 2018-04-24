Житель Украины не смог спасти тонувшую трёхлетнюю дочку из страха перед водой

В Львовской области на Украине трёхлетняя девочка утонула в реке на глазах у отца. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по региону.
По данным ведомства, в понедельник, 23 апреля, девочка вместе с 33-летним отцом отправилась на реку Западный Буг. Ребёнок, играя у водоёма, поскользнулся и упал в воду. Папа малышки не стал бросаться на помощь, так как не умеет плавать. Девочку унесло течением, и только к утру после начала поисков спасатели нашли её тело у устья реки.
После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Расследование дела продолжается.
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