В одесском доме Гоголя, где он писал второй том "Мёртвых душ", рухнула крыша

Здание было построено в 1836–1849 годах, позже его признали памятником архитектуры.

В Одессе рухнула крыша заброшенного памятника архитектуры: дома, где Николай Гоголь писал второй том "Мёртвых душ". Об этом сообщают украинские СМИ.

Отметим, что дом № 11 по улице Гоголя в Одессе построили в 1836–1849 годах по проекту архитекторов Даллаклава и Шашина. После Второй мировой войны в нём находился штаб военно-морского соединения. После этого в здании жили моряки.

Напомним, 24 февраля 1852 года Николай Гоголь сжёг второй том "Мёртвых душ". По одной версии, он это сделал "в безумии". Вторая же версия гласит, что публикация книги могла обернуться арестом для мужа его приятельницы.