В Москве началось строительство станции метро "Давыдково"

В Москве начался первый этап строительства станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Как уточняется в пресс-релизе профильного департамента столицы, рабочие приступили к выносу инженерных сетей с территории стройплощадки и установке ограждающих конструкций станционного котлована.

"Давыдково" будет находиться в районе пересечения Аминьевского шоссе с улицей Инициативной. Станция входит в юго-западный участок БКЛ от "Можайской" до "Аминьевского шоссе", общая длина которого составит 4,6 км. Отмечается, что после завершения строительства по некоторым направлениям время движения сократится в два-три раза.

Первый участок нового кольца московского метрополитена открылся в конце февраля. Полностью строительство БКЛ планируется завершить до конца 2022 года. На нём появится 31 станция.