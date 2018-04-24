На Украине хотят закрыть реки для российских судов

В Министерстве инфраструктуры Украины предложили закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны. Ведомство намерено обратиться с этой инициативой в СНБО.

— Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда, — сказал замминистра Юрий Лавренюк.

В министерстве также намерены максимально усилить меры по выявлению случаев, когда суда "несанкционированно" заходят в закрытые порты Крыма.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Сейнер был зарегистрирован в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Команда провела на корабле с гниющей рыбой более 10 дней.