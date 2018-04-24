Рябков заявил, что Россия не боится санкций G7

Россия не боится санкций со стороны стран, входящих в G7, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва даст своевременный ответ на меры, если они будут введены.

— Всё будет нормально, санкций мы не боимся, ответим в должный момент нужным образом, — пояснил Рябков.

Замминистра добавил, что Москва будет напоминать странам G7, что они разрушают систему подобными заявлениями.

Ранее главы МИД G7 в итоговом заявлении встречи обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, а также во вмешательстве в демократические системы других стран.