Средняя зарплата учителей в Москве выросла до 89 тысяч рублей

Средняя зарплата учителей московских школ в первом квартале 2018 года составила почти 90 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

— У нас сегодня нижняя граница учительской зарплаты в 2018 году, если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тысяч рублей, — сказал Калина.

Он отметил, что преподаватели, чьи ученики достигают выдающихся результатов, получают до 110–120 тысяч рублей. При этом почти все московские школы выполняют требования по нижней границе заработной платы для учителей.

Ранее премьер-министр заявлял, что зарплаты бюджетников достигли показателей "майских указов". При этом средняя зарплата российских учителей выросла на 1,6 тысячи рублей.