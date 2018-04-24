"Газпром" не исключает транзита газа через Украину после 2019 года

Однако текущий контракт продлеваться не будет ни при каких условиях, "даже при смене Солнца и Луны", отметили в компании.

"Газпром" не планирует продлевать действующий контракт по транзиту газа с Украиной, однако это не означает прекращения сотрудничества после 2019 года. Об этом заявил зампред правления компании Александр Медведев, сообщает РИА "Новости".

По его словам, в "Газпроме" готовы обсудить с Киевом возможность нового транзитного контракта, и этому не помешают даже разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Успех переговоров, как подчёркивают в российской компании, зависит только от условий.

— Мы готовы к переговорам. Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь, — говорит Медведев. — (...) Итогом переговоров может стать не только объём транзита, но и сами условия этого транзита. Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения.

Он подчеркнул, что текущий контракт продлеваться не будет ни при каких условиях, "даже при смене Солнца и Луны".

Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитраж принял решение о взыскании с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза Украины" более 4,6 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа. Российская сторона назвала вердикт суда асимметричным.

В марте "Газпром" обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил украинский "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.