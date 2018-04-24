Риелторы рассказали, сколько стоит аренда самой дорогой квартиры в Москве

VIP-жилплощадь обустроена полным комплектом современной мебели и бытовой техники, а также полом с подогревом.

Стоимость самой дорогой сдаваемой в аренду московской квартиры в Москве составляет 650 тысяч рублей в месяц. Как сообщает пресс-служба компании "Инком-недвижимость", элитное жильё находится в клубном ЖК "Новая Остоженка".

Отмечается, что VIP-квартира площадью около 215 кв. м обустроена полным комплектом современной мебели и бытовой техники, установлена централизованная система кондиционирования, а пол — с подогревом. Дом расположен в 1-м Зачатьевском переулке. Территория огорожена и охраняется. В стоимость аренды также входит и машино-место в подземном паркинге.

Вторую строчку рейтинга самого дорого жилья занимает квартира в башне "Москва" в "Москва-Сити" стоимостью 600 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что её дизайн выполнен по индивидуальному проекту с мебелью от ведущих брендов.

На третьем месте оказалась квартира в ЖК "Парк палас" в Хилковом переулке площадью 161 кв. м и стоимостью в полмиллиона рублей в месяц. Закрывают пятёрку лидеров квартиры в ЖК "Новый Арбат" и "Дом на Покровском бульваре", которые можно снять за 450 и 400 тысяч рублей в месяц соответственно.