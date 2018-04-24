В районе ТПУ "Авиамоторная" в Москве появится сельскохозяйственный рынок

В границах транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная" на юго-востоке Москвы появится сельскохозяйственный рынок. Разрешение на его строительство выдала градостроительно-земельная комиссия столицы, сообщает Москомстройинвест.
Отмечается, что рынок займёт около трёх тысяч квадратных метров. Он будет располагаться в торговом центре возле строящейся станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии.
По данным Москомстройинвеста, за появление такого рынка высказались жители Москвы.
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