В районе ТПУ "Авиамоторная" в Москве появится сельскохозяйственный рынок

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В районе ТПУ "Авиамоторная" в Москве появится сельскохозяйственный рынок

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Фото: Пресс-служба ГБУ "Московские ярмарки"

В границах транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная" на юго-востоке Москвы появится сельскохозяйственный рынок. Разрешение на его строительство выдала градостроительно-земельная комиссия столицы, сообщает Москомстройинвест.

Отмечается, что рынок займёт около трёх тысяч квадратных метров. Он будет располагаться в торговом центре возле строящейся станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии.

По данным Москомстройинвеста, за появление такого рынка высказались жители Москвы.

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