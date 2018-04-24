Сбой в работе Viber произошёл из-за блокировки Telegram

Пользователи Viber испытывают проблемы с работой мессенджера из-за блокировки Telegram. Об этом сообщается в заявлении компании, которое она разослала своим юзерам.
— Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране, — говорится в сообщении Viber.
Отмечается, что проблемы были при отправке фотографий и попытках позвонить через мессенджер. Работа Viber постепенно восстанавливается.
Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram по иску Роскомнадзора. Поводом стал отказ мессенджера предоставить ФСБ РФ ключи шифрования.
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