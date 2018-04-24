Сбой в работе Viber произошёл из-за блокировки Telegram

Читайте также

Сбой в работе Viber произошёл из-за блокировки Telegram

2644

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пользователи Viber испытывают проблемы с работой мессенджера из-за блокировки Telegram. Об этом сообщается в заявлении компании, которое она разослала своим юзерам.

— Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране, — говорится в сообщении Viber.

Отмечается, что проблемы были при отправке фотографий и попытках позвонить через мессенджер. Работа Viber постепенно восстанавливается.

Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram по иску Роскомнадзора. Поводом стал отказ мессенджера предоставить ФСБ РФ ключи шифрования.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×