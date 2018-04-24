В Екатеринбурге родственник избил 92-летнего ветерана ВОВ

После случившегося была начата доследственная проверка. Личность нападавшего не раскрывается.

В Екатеринбурге родственник избил 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. После случившегося пожилой мужчина был госпитализирован, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным следствия, инцидент произошёл несколько дней назад. Между нападающим и ветераном возник конфликт. Во время него родственник избил престарелого мужчину, который позже был госпитализирован. Причина конфликта и степень тяжести травм не известны.

После случившегося было начато расследование. В ходе него будут выяснены обстоятельства случившегося.