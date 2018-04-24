"Пусть пострадают". Кадыров прокомментировал санкции США против компаний в РФ

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"Пусть пострадают". Кадыров прокомментировал санкции США против компаний в РФ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: © L!FE/Сергей Дубровин

Как отметил глава Чечни, политика России прежде всего направлена на сохранение людских жизней, которые никакими заработками не могут быть заменены.

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров не считает западные санкции в отношении российских компаний дорогой ценой для страны. Он отметил, что санкции коснулись бизнес-элит, которые зарабатывали свои средства, используя недра государства.

— Дорогая цена — это жизнь человека. Деньги можно делать, человека с того света нельзя вернуть. Поэтому президент защищает жизни людей. Теряют определённые бизнес-элиты свои активы. Они зарабатывали это, используя недра нашего государства, народа, поэтому пусть пострадают несколько компаний. Но народ абсолютно живёт хорошо из-за санкций, — рассказал в эфире телеканала "Россия 24" Рамзан Кадыров.

В то же время, по мнению Главы Чечни, Россия должна реагировать на ограничительные меры соответствующим образом, поскольку "санкции против санкций — это игра".

— Американская или европейская компании не виноваты в том, что их руководство захотело и давит на Россию. Мы тоже станем, как и они. Если они не связаны с государством, зачем их мучить, пусть зарабатывают. Как бы мы ни говорили, европейский бизнесмен до сих пор вкладывает в Россию. Россия тоже. Хорошее взаимодействие никак не влияет, — сказал Кадыров.

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