"Пусть пострадают". Кадыров прокомментировал санкции США против компаний в РФ

Как отметил глава Чечни, политика России прежде всего направлена на сохранение людских жизней, которые никакими заработками не могут быть заменены.

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров не считает западные санкции в отношении российских компаний дорогой ценой для страны. Он отметил, что санкции коснулись бизнес-элит, которые зарабатывали свои средства, используя недра государства.

— Дорогая цена — это жизнь человека. Деньги можно делать, человека с того света нельзя вернуть. Поэтому президент защищает жизни людей. Теряют определённые бизнес-элиты свои активы. Они зарабатывали это, используя недра нашего государства, народа, поэтому пусть пострадают несколько компаний. Но народ абсолютно живёт хорошо из-за санкций, — рассказал в эфире телеканала "Россия 24" Рамзан Кадыров.

В то же время, по мнению Главы Чечни, Россия должна реагировать на ограничительные меры соответствующим образом, поскольку "санкции против санкций — это игра".

— Американская или европейская компании не виноваты в том, что их руководство захотело и давит на Россию. Мы тоже станем, как и они. Если они не связаны с государством, зачем их мучить, пусть зарабатывают. Как бы мы ни говорили, европейский бизнесмен до сих пор вкладывает в Россию. Россия тоже. Хорошее взаимодействие никак не влияет, — сказал Кадыров.