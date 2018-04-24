Рогозин заявил, что прекращается госфинансирование оператора ГЛОНАСС

Оператор ГЛОНАСС прекращает получать госфинансирование со стороны российских властей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на встрече с главой государства Владимиром Путиным. Отмечается, что компания с этого года переходит на самоокупаемость.

— Хочу также вас проинформировать, что с этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость, — отметил Рогозин.

По словам вице-премьера, это подчёркивает успех компании.