Кабмин утвердил правила вывоза биоматериалов из России

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Кабмин утвердил правила вывоза биоматериалов из России

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Фото: © Flickr/Will Sowards

Транспортировкой может заниматься компания, которая проводит клинические исследования.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила вывоза биоматериалов из России. Соответствующее постановление главы кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, материалы с территории страны можно вывозить на основании заключения Минздрава, которое выдаётся на срок до одного года. При этом транспортировкой занимается организация, проводящая клинические исследования.

Чтобы получить заключение министерства, организация должна направить соответствующее заявление. В запросе указываются вид биоматериала, его количество, цель вывоза, страна-получатель и другая информация. Помимо этого, компания обязана предоставить согласие пациента на вывоз биоматериалов.

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