Бешеная собака напала на полуторагодовалого ребёнка в Красноярском крае

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Бешеная собака напала на полуторагодовалого ребёнка в Красноярском крае

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Фото: flickr.com/Dineshraj Goomany

Бешеная собака покусала полуторагодовалого ребёнка в Минусинске Красноярского края. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

— В Минусинске Красноярского края следователи проводят проверку по факту нападения бездомной собаки на гулявшего во дворе 1,5-годовалого ребёнка. При обследовании ветеринаром у собаки выявлено бешенство, — говорится в сообщении следователей.

В ведомстве отмечают, что ребёнок получил различные травмы. Отмечается, что хозяева собаки приняли решение её усыпить.

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