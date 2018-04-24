Бешеная собака напала на полуторагодовалого ребёнка в Красноярском крае

Бешеная собака покусала полуторагодовалого ребёнка в Минусинске Красноярского края. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

— В Минусинске Красноярского края следователи проводят проверку по факту нападения бездомной собаки на гулявшего во дворе 1,5-годовалого ребёнка. При обследовании ветеринаром у собаки выявлено бешенство, — говорится в сообщении следователей.

В ведомстве отмечают, что ребёнок получил различные травмы. Отмечается, что хозяева собаки приняли решение её усыпить.