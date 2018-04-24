В России с 2019 года планируют вводить новое поколение "ГЛОНАСС-К2"

Как рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, это более высокоточные космические аппараты с улучшенной математикой.

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с заместителем председателя правительства Дмитрием Рогозиным. Вице-премьер рассказал российскому лидеру о развитии навигационно-информационных технологий на основе ГЛОНАСС.

Как отметил Рогозин, с 2019 года планируется вводить новое поколение "ГЛОНАСС-К2".

— Планируем с 2019 года вводить ещё одно, новое поколение "ГЛОНАСС-К2". Это более высокоточные космические аппараты с улучшенной математикой. Мы выполняем задачу, которую вы поставили, по улучшению качества навигационного сигнала, — отметил Рогозин.

В ответ на вопрос Владимира Путина о том, сколько лет "ГЛОНАСС-К2" будут на орбите, Рогозин сообщил, что у данных устройств ресурс семь лет, но работают они, как правило, больше.

— Именно поэтому и наземная группировка оказалась более значительная, потому что пока нет потребности менять, — подчеркнул он.