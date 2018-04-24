В Ленобласти двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящей кашей

Врачи борются за жизнь двухлетней девочки, которую доставили в больницу в Гатчинском районе Ленинградской области в тяжёлом состоянии. Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, медики диагностировали у ребёнка термические ожоги груди, живота и бедра.
Оказалось, что малышка опрокинула на себя кастрюлю с кипящей кашей дома в посёлке Сиверский. Во время инцидента родители находились в квартире, однако не уследили за дочерью. Отмечается, что семья является благополучной и на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.
Ранее сообщалось, что в Красноярске 13-летняя школьница уронила в ванну телефон, подключённый к зарядному устройству, и умерла от удара током.
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