В Ленобласти двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящей кашей

Во время инцидента родители находились в квартире, однако не уследили за малышкой.

Врачи борются за жизнь двухлетней девочки, которую доставили в больницу в Гатчинском районе Ленинградской области в тяжёлом состоянии. Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, медики диагностировали у ребёнка термические ожоги груди, живота и бедра.

Оказалось, что малышка опрокинула на себя кастрюлю с кипящей кашей дома в посёлке Сиверский. Во время инцидента родители находились в квартире, однако не уследили за дочерью. Отмечается, что семья является благополучной и на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 13-летняя школьница уронила в ванну телефон, подключённый к зарядному устройству, и умерла от удара током.