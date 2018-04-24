В Ленобласти спасли медвежонка, который потерял маму

Дикий зверь будет находиться под присмотром волонтёров, пока не поправится от болезней и травм.

Жители Ленинградской области нашли истощённого медвежонка и передали его в центр реабилитации животных "Велес" в деревне Рапполово. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя центра Александра Фёдорова.

— Он, вероятно, потерялся, пришёл в деревню в Ленинградской области. Люди подождали, когда мама придёт, не дождались и привезли его к нам позавчера вечером, — рассказал Фёдоров.

Он рассказал, что медвежонку примерно три месяца. Он сильно истощён и весит всего 3,7 килограмма. Кроме того, у него стресс и травмы по всему телу.

— Весь в травмах, кожа порвана, истощён, обезвожен, у него также кишечная инфекция. Мы сейчас разбираемся, что за инфекция. Уже занимаемся лечением, — сказал Фёдоров.

Сотрудник центра рассказал, что найдёныша не выпустят в лес, пока его не выкормят и он не оправится от болезней.