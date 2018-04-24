Рогозин заявил, что морские порты Крыма оснастят системой ГЛОНАСС

Все морские порты Крыма будут оснащены системой ГЛОНАСС в 2018 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время совещания с президентом страны Владимиром Путиным.

— В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет, — обратился к лидеру страны Рогозин.

По словам вице-премьера, системой ГЛОНАСС уже оснастили почти девять тысяч судов, которые ходят по Северному морскому пути.

Кроме того, в 2019 году ожидается новое поколение спутников ГЛОНАСС-К2. Отмечается, что это будут "более высокоточные космические аппараты с улучшенной математикой".