Житель Тамбова прислал 11-летней школьнице своё секс-фото и сел на семь лет

30-летнего жителя Тамбова признали виновным и осудили на семь лет колонии строгого режима за интимную переписку со школьницей.

По версии следствия, в августе 2016 года мужчина познакомился в Сети с 11-летней девочкой и они начали общаться. Разговоры носили личный характер, а в одном из сообщений он отправил школьнице свою непристойную фотографию.

Родственники заметили переписку в телефоне девочки и обратились в полицию. Вскоре следователи задержали педофила.