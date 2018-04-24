Житель Тамбова прислал 11-летней школьнице своё секс-фото и сел на семь лет

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Житель Тамбова прислал 11-летней школьнице своё секс-фото и сел на семь лет

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Фото: © flickr.com/Summer Skyes 11

30-летнего жителя Тамбова признали виновным и осудили на семь лет колонии строгого режима за интимную переписку со школьницей.

По версии следствия, в августе 2016 года мужчина познакомился в Сети с 11-летней девочкой и они начали общаться. Разговоры носили личный характер, а в одном из сообщений он отправил школьнице свою непристойную фотографию.

Родственники заметили переписку в телефоне девочки и обратились в полицию. Вскоре следователи задержали педофила.

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