Пользователи сообщили о крупном сбое в работе Instagram. О неполадках также рассказывается на странице сервиса Downdetector.

— Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 07:37 по времени Восточного побережья США (14:37 мск), — отмечается в сообщении.

Пользователи из Великобритании, Франции, Португалии, Испании, Италии, Германии, Австрии, Сербии, Болгарии, Польши, Турции, Украины чаще остальных сообщают о неполадках, связанных с соцсетью. О проблемах сообщают также в США, Бразилии, Австралии, Сингапуре и Японии.

С неполадками в работе популярной соцсети столкнулись и россияне. В частности, проблемы наблюдаются у московских и петербургских пользователей.