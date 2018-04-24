В МИД РФ заявили, что Москва внимательно следит за ситуацией в Армении

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В МИД РФ заявили, что Москва внимательно следит за ситуацией в Армении

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Фото: ©РИА Новости/Асатур Есаянц

При этом в ведомстве также выразили надежду, что все имеющиеся противоречия будут урегулированы исключительно в правовом поле.

Россия внимательно следит за развитием ситуации в Армении и желает её скорейшей стабилизации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России по итогам встречи замглавы ведомства Григория Карасина и посла Армении в Москве Вардана Тоганяна.

— В Москве внимательно следят за развитием внутриполитической обстановки в Армении и желают её скорейшей стабилизации в интересах благополучия братского армянского народа, — сообщили в МИД РФ.

Как сообщили в российском МИД, в ходе встречи были обсуждены темы российско-армянского внешнеполитического взаимодействия.

Стоит отметить, что премьер и экс-президент Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку в на фоне акций против его избрания на этот пост, начавшихся 13 апреля. Исполнять обязанности премьер-министра страны временно будет Карен Карапетян.

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