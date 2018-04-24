Артисты Cirque du Soleil бесплатно покажут шоу в парке "Зарядье" в Москве

После выступления все желающие смогут сфотографироваться с понравившимися персонажами.

Артисты Cirque du Soleil бесплатно покажут уличное шоу в столичном парке "Зарядье" завтра, 25 апреля. Как сообщается на официальном портале мэра столицы, феерическое шоу OVO начнётся в 17:00 в самой высокой точке парка — большом амфитеатре.

— Гости познакомятся и с несколькими персонажами из нового шоу OVO, с которым 28 апреля артисты отправятся в тур по городам России. Им представят Божью Коровку, самоуверенную Муху и любителя покомандовать Мастера Флипо, — говорится в сообщении.

Посетители "Зарядья" увидят попурри из номеров "Диаболо" и "Акробатическое трио", после чего все желающие смогут сфотографироваться с понравившимися персонажами.

Как рассказали на портале, в труппе OVO работают 100 человек из 20 стран. Шоу уже успели посмотреть свыше пяти миллионов человек более чем в 100 городах мира. В России программу покажут в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Тольятти, Екатеринбурге и Сочи.

Отмечается, что во время российского турне труппа цирка будет переезжать из города в город на 23 трейлерах. С ними путешествует собственная сцена, реквизит, акробатическое, свето-звуковое оборудование, а также тренажёрный зал и более тысячи деталей костюмов.