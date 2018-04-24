Кадыров назвал регистрацию брака в загсе первым шагом на пути разрушения семьи

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, регистрация брака в загсе — первый шаг на пути разрушения семьи, потому что это означает, что между мужчиной и женщиной нет доверия. Об этом лидер республики рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

— Это первый шаг показателя того, что между этими мужчиной и женщиной нет доверия. Для чего нужен загс? Для того чтобы, когда они разведутся, растаскивают имущество, это, другое, десятое, что она законная жена, что <…> Это чисто там коварные <…> для коварных целей придуман загс, — сказал Кадыров.

Также чеченский лидер опроверг информацию о том, что якобы в будущем в республике может появиться институт многоженства. Кадыров пояснил, что даже не намерен поднимать этот вопрос, поскольку в светском государстве не может идти речи о многоженстве.