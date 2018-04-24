Могерини не исключает, что ситуация в Сирии может ухудшиться

По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, прекращение боевых действий в САР должны обеспечить страны – гаранты Астанинского процесса: Россия, Иран и Турция.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини не исключает того, что военная эскалация конфликта в Сирии может усилиться. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, посвящённой САР.

— Военная эскалация грозит усилиться и стать ещё глубже, — сказала Могерини, отметив, что в ходе конференции будут обсуждены варианты политической и финансовой помощи для сирийцев.

При этом она отметила, что будущее республики должны определять только её граждане, так как она "не шахматная доска и не геополитическая игра".

— Сирийское гражданское общество полностью созрело для ведения политического процесса в стране, которая полностью принадлежит сирийскому народу, — подчеркнула Могерини.

Напомним, США, а также Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии крылатыми ракетами 14 апреля. Массированной бомбардировке подверглись объекты в различных частях страны. Как сообщили в Минобороны России, сирийским комплексам ПВО удалось сбить 71 из 104 ракет.