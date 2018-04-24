"Нервов не хватит". Кадыров рассказал, почему не подходит на пост министра

По мнению лидера республики, на такой должности нужен человек с другим характером и темпераментом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя свою неофициальную должность "министра исламских дел", рассказал, почему не подходит для работы в Правительстве РФ.

— Этот человек должен быть такой спокойный. Я не такой человек, это очень трудная работа. У меня и нервов не хватит на это. Я и здесь еле справляюсь. Я не люблю летать, я не люблю ездить, я не люблю в ожидании сидеть целыми днями в приёмной или ездить туда-сюда, совещания. Это не моё, — сказал чеченский лидер в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о своей роли в переговорах со странами арабского мира, Кадыров отметил, что готов и дальше неофициально помогать МИД РФ в налаживании отношений с исламским миром. Глава республики считает, что для этого ему необязательно занимать пост министра.

При этом Кадыров признался, что ему удалось добиться возвращения задержанных в Ливии российских моряков только благодаря авторитету президента РФ Владимира Путина.

— Да, мы многих вытащили оттуда... Но у меня авторитета не хватило бы. Есть авторитет у президента страны Путина. Поэтому то, что я делаю, я делаю, используя его авторитет. И если у меня получается, получается потому, что за спиной есть сильное государство, — отметил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров пригрозил тюрьмой и арестом счетов президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других западных чиновников, которые допустили введение новых санкций против российских граждан и компаний.