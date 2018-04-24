Кадыров рассказал, кого любит больше собственных детей

По словам главы Чечни, его племянник уже вырос и стал ему единомышленником, а из детей "ещё неизвестно, что получится".

Рамзан Кадыров признался, что любит своего племянника больше, чем родных детей. Заявление прозвучало в интервью "России-24".

Глава Чечни пояснил, что воспитывает племянников и племянниц после смерти брата. Сноха живёт отдельно, поэтому детей, согласно местным традициям, отдали в семью отца. Племянник Кадырова уже вырос и, по словам политика, стал его единомышленником.

— Мои дети родились сейчас, а его я знаю 20 с лишним лет, и я его больше люблю, — отметил Кадыров. — Он уже сегодня рядом со мной встал, и он уже единомышленник, мой друг, брат, товарищ. А я ещё не знаю, что получится из моих детей. И я воспитываю, я создаю лучшие условия для своего племянника, чем для своих детей.

Напомним, Рамзан Кадыров является отцом двенадцати детей, двое из которых — приёмные.