При пожаре в офисном здании в Екатеринбурге сгорел один человек

По каким причинам загорелось подвальное помещение административного здания, пока не известно.

Во вторник, 24 апреля, в Екатеринбурге загорелось административное здание. В результате случившегося никто не пострадал, 30 человек были эвакуированы, сообщает региональное ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, о пожаре стало известно в 11:30 по московскому времени. До приезда спасателей из загоревшегося здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, и, по данным СМИ, погиб один человек. Он был сотрудником автосервиса, располагавшегося в этом помещении.

Для ликвидации пожара было привлечено 32 специалиста и 7 единиц техники. Им удалось потушить огонь, распространившийся на 15 квадратных метров, за полчаса.