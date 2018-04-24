Глава Fight Nights Гаджиев: Атака на автобус с Хабибом? Конор — красавец!

Руководитель российского ММА-промоушена Камил Гаджиев в интервью Лайфу прокомментировал самое громкое событие месяца — стычку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора и высказался о деле группы "Сумма", одним из обвиняемых в котором является акционер Fight Nights Зиявудин Магомедов.

— Главное событие месяца — бой Хабиба Нурмагомедова и предшествовавшее ему нападение Макгрегора на автобус. Камил, скажите как менеджер — это была пиар-акция или проявление реального гнева?

— Это, если угодно, реальная пиар-акция. (Смеётся.) Возможно, никто не говорил Конору: "Иди громить автобус". Но он чувствует пиар, настолько, что видит: здесь можно получить свою долю внимания, можно хайпануть. Ведь какую он выбрал модель — не на людей напал, а автобус. И 50 тысяч заплатил. Красавец. То есть это спланированная акция, но была и настоящая мужская эмоция.

— Не было ли это попыткой в очередной раз убежать от Хабиба? Ведь глава UFC Дана Уайт вроде бы недоволен, бой можно отложить.

— Если бы у Дана Уайта были усы, он бы улыбался сквозь них. Он, конечно, недоволен, но на самом деле... Это хайп, деньги. И итог от этого нападения только положительный, если честно. Конору лучше, Хабибу тоже, о них говорят, о UFC тоже. Минусов нет. Да, человек пострадал, рассекли бровь. Ну, это мелочи, тем более для нашего спорта.

— В сентябре UFC приезжает с первым турниром в Россию. У Fight Nights есть планы идти на Запад?

— Да, мы делали недавно турнир в Братиславе. В планах — турниры в Бразилии, США. Планы, конечно, периодически корректируются, но тренд на глобальную экспансию сохранится. В России можно только укрепить позиции, усиливаться некуда. А усиливаться надо.

— Не могу не спросить ваше отношение к аресту акционера Fight Nights Зиявудина Магомедова, который сейчас в СИЗО по делу группы "Сумма".

— Этот человек нужен стране, российскому спорту, ММА. Следующий этап в деле — 30 мая, когда истечет срок ареста. Посмотрим, что будет дальше. Но вы знаете, думаю, затронуты слишком высокие... материи, чтобы о них так просто было рассуждать.

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