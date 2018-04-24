В "Газпроме" заявили о готовности построить "Северный поток — 3"

Представители "Газпрома" не исключили строительства "Северного потока — 3". Об этом рассказал заместитель председателя правления компании Александр Медведев.
— У нас есть запасы подтверждённые, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются ещё новые газотранспортные проекты — "Северный поток — 3", например, — приводит "Россия 24" слова Медведева.
Ранее стало известно, что представители "Газпрома" внимательно отслеживают ситуацию с сокращением добычи в Гронингене на фоне общего снижения объёмов в ЕС.
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