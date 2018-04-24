В Тюменской области нашли тело мальчика, который провалился под лёд ещё в ноябре

Читайте также

В Тюменской области нашли тело мальчика, который провалился под лёд ещё в ноябре

3198

Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Абатском районе Тюменской области волонтёры нашли тело семилетнего мальчика, который провалился под лёд ещё в ноябре прошлого года. Погибшего ребёнка нашли в двух километрах ниже по течению реки от места пропажи.

Отмечается, что поиски были временно прекращены, однако их возобновили в связи с изменением ледовой обстановки, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным СМИ, первоклассник провалился под лёд, когда шёл из школы домой.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×