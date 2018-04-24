Сын принца Уильяма может принести в казну Британии более £50 миллионов

Значительная часть этих денег поступит в экономику от продажи сувениров с изображением детей.

Новорождённый член королевской семьи — сын герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт — сможет принести в казну Великобритании десятки миллионов. Данный прогноз приводит портал "Дни.ру" со ссылкой на аналитиков.

Эксперты считают, что благодаря появлению на свет малыша в бюджет Соединённого Королевства поступит более £50 миллионов ещё до того, как ему исполнится год. При этом значительную часть этих денег принесёт казне продажа сувениров с изображением детей, брендированных снеков и напитков, а также автомобильных люлек.

JUST IN: The Duke and Duchess of Cambridge, Will & Catherine, greet well wishers outside the hospital with their new baby boy just hours after his birth pic.twitter.com/8TBsj9PYmb — MSNBC (@MSNBC) 23 апреля 2018 г.

Кроме того, перед рождением наследников престола в страну приезжают миллионы туристов, которые жаждут увидеть традиционные 62 оружейных залпа из пушек крепости Тауэр и 41 пушечный салют из парка рядом с Букингемским дворцом. Данное действо происходит только после появления ребёнка в монаршей семье. Стоимость номера с видом на это зрелище может достигать четырёх тысяч фунтов стерлингов за одну ночь.

The Duke and Duchess of Cambridge leave St Mary's Hospital with their new arrival, a baby boy.

Their Royal Highnesses have thanked all staff at the hospital for the care and treatment they have received, and thanked members of the public for their warm wishes. pic.twitter.com/6tSLv9JX8q — The Royal Family (@RoyalFamily) 23 апреля 2018 г.

Отметим, что после рождения у принца Уильяма и Кейт Джорджа и Шарлотты в британский бюджет поступило 300 миллионов фунтов. При этом больше всего прибыли королевству приносит продажа одежды, вдохновлённой образами беременной герцогини и её детей.

Напомним, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт уже показали миру новорождённого сына, однако имя нового члена королевской семьи пока остаётся загадкой. Букмекеры принимают ставки на то, как назовут новорождённого мальчика.