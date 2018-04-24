Сын принца Уильяма может принести в казну Британии более £50 миллионов

Читайте также

Сын принца Уильяма может принести в казну Британии более £50 миллионов

1786
Значительная часть этих денег поступит в экономику от продажи сувениров с изображением детей.

Новорождённый член королевской семьи — сын герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт — сможет принести в казну Великобритании десятки миллионов. Данный прогноз приводит портал "Дни.ру" со ссылкой на аналитиков.

Эксперты считают, что благодаря появлению на свет малыша в бюджет Соединённого Королевства поступит более £50 миллионов ещё до того, как ему исполнится год. При этом значительную часть этих денег принесёт казне продажа сувениров с изображением детей, брендированных снеков и напитков, а также автомобильных люлек.

Кроме того, перед рождением наследников престола в страну приезжают миллионы туристов, которые жаждут увидеть традиционные 62 оружейных залпа из пушек крепости Тауэр и 41 пушечный салют из парка рядом с Букингемским дворцом. Данное действо происходит только после появления ребёнка в монаршей семье. Стоимость номера с видом на это зрелище может достигать четырёх тысяч фунтов стерлингов за одну ночь.

Отметим, что после рождения у принца Уильяма и Кейт Джорджа и Шарлотты в британский бюджет поступило 300 миллионов фунтов. При этом больше всего прибыли королевству приносит продажа одежды, вдохновлённой образами беременной герцогини и её детей.

Напомним, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт уже показали миру новорождённого сына, однако имя нового члена королевской семьи пока остаётся загадкой. Букмекеры принимают ставки на то, как назовут новорождённого мальчика.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×