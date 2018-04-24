"Беда прям". Принц Чарльз не знает, как будет справляться с тремя внуками

Наследник британского престола поздравил своего сына Уильяма с рождением третьего ребёнка.

Принц Чарльз поздравил сына Уильяма и его жену Кейт Миддлтон с рождением их третьего ребенка — мальчика. Официальное заявление было опубликовано в "Твиттере" во вторник на странице Кларенс-хауса, который является резиденцией наследника престола Великобритании и его жены герцогини Корнуольской Камиллы.

— Конечно, мы оба очень рады этому событию. Рождение ещё одного внука — это большая радость. Беда в том, что я не представляю, как буду справляться со всеми ними, — пошутил принц Чарльз во время поздравления.

У королевской четы — Уильяма и его жены Кейт Миддлтон — уже трое детей. Первый малыш появился на свет 22 апреля 2013 года, его назвали Джорджем Александром Луи. Через два года родилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана, а буквально вчера герцогиня Кембриджская родила мальчика. Букмекеры уже принимают ставки на имя сына принца Уильяма.