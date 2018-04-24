В курской школе первоклассник умер на уроке физкультуры

Сотрудники Следственного комитета начали расследование обстоятельств гибели школьника на уроке физкультуры в одной из школ Курска. Как отмечается на сайте ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

— По версии следствия, утром 23 апреля 2018 года ребёнок находился в спортивном зале одной из средних школ города Курска, на уроке физической культуры. В ходе занятия ему стало плохо, сотрудниками ему вызвана бригада скорой медицинской помощи, по приезде которой констатирована смерть малолетнего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курской области.

Как уточнили следователи, в настоящее время по данному делу назначен целый ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская, опрошены свидетели, проводятся все необходимые следственные действия.