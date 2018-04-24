Александр Кержаков: Фильм "Тренер"? У меня спорное впечатление

Экс-футболист сборной России, а ныне тренер юношеской национальной команды в эксклюзивном интервью Лайфу после выступления на Synergy Insight Forum рассказал о своём отношении к вышедшему на российские экраны фильму "Тренер" Данилы Козловского.

— Александр, вы приступили к тренерской работе. А фильм о ней с Козловским в главной роли смотрели?

— Да, смотрел. Честно говоря... Спорные впечатления. Есть моменты, которые не то чтобы не понравились, но вряд ли бы они могли произойти в реальной жизни. Например, когда тренер приходит на занятия пьяный. Наверное, в теории такое возможно, но... Не в таком виде всё-таки. Были и неплохие эпизоды. Понравилось, как сыграла героиня президента клуба. Это был самый интересный персонаж. В целом, зная, чему будет посвящён фильм, я был готов.

— Если по традиционной 10-балльной шкале, какую поставили бы оценку?

— Не знаю, наверное, что-то посередине.

Полное интервью с Александром Кержаковым читайте завтра на Лайфе.