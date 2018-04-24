Аксёнов рассказал о подготовке ответных мер из-за задержания крымчан на Украине

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Аксёнов рассказал о подготовке ответных мер из-за задержания крымчан на Украине

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Сергей Аксенов. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

В Крыму готовятся ответные меры из-за задержания крымчан на Украине, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов. Так он прокомментировал сообщения о том, что в Незалежной задержали якобы доверенное лицо президента России Владимира Путина.

— Федеральные власти в курсе этого, со всеми представителями ведомств проговорил, уверен, что ответные меры и заявления не заставят себя ждать, — отмечает Аксенов.

При этом он добавил, что сам бы ответил жёстко на действия киевских властей, однако конкретизировать не стал.

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