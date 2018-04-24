Путин поздравит выпуск управленцев, назначенных на высокие посты в субъектах РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравит в среду, 25 апреля, первых выпускников программы развития кадрового управленческого резерва. Они заканчивают обучение.

По информации пресс-службы Кремля, глава государства пообщается со слушателями программы, которые получили во время обучения назначения на должности врио высших должностных лиц субъектов РФ.

— Программа развития кадрового управленческого резерва организована по поручению президента России. 14 июня прошлого года стартовал первый поток программы на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны, — отмечается в сообщении пресс-службы.