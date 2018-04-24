"Без дождя не обойдётся". Москвичам рассказали о погоде в начале мая

Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

Облачная погода с прояснениями и температурой воздуха до плюс 20 градусов ожидается в Москве в первые дни майских праздников. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

— Однозначно, что без дождя не обойдётся — ни 29, ни 30 апреля, ни 1 мая. Температура в ночные часы будет положительной — около плюс 5 — плюс 9 градусов, и дневная ожидается в пределах плюс 15 — плюс 20 градусов, — уточнила синоптик.

По словам Поздняковой, и ночная, и дневная температура в праздничные дни будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы. При этом, по её словам, 29-го и 30-го числа москвичей ожидает вполне комфортная погода.

— Какая будет интенсивность солнца в праздничные дни, сказать сложно. Но мы ожидаем погоду облачную с прояснениями, — сказала она.

Ранее Роструд напомнил, что в связи с празднованием Первомая россиянам на этой неделе придётся работать шесть дней вместо пяти, после чего наступят четырёхдневные выходные.