"Надо отдыхать". В США школьный повар сбил двух человек, чтобы не идти на работу

Как сообщается, житель американского города Ботелл наехал на двух женщин, так как очень не хотел работать.

В городе Ботелл в США мужчина сбил двух женщин, так как хотел прогулять работу, сообщают местные СМИ. Одну из них доставили в больницу, а второй оказали помощь на месте.

Мужчина признался, что хотел сбить ещё одного прохожего, но он успел вовремя отскочить. Он отметил, что не планировал никого убивать.

— Мне надо было поменять что-то в жизни, поэтому я попробовал сбить троих человек машиной. Я не планировал их убивать, только немного ранить, — заявил он.

Водитель заявил, что хочет попасть в тюрьму, так как не готов больше ходить на нелюбимую работу. По информации СМИ, задержанному 22 года. Он работал, по предварительным данным, в школе.