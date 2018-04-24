Вышел новый трейлер "Венома" с Томом Харди

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала новый трейлер фильма режиссёра Рубена Фляйшера "Веном". В главной роли картины — актёр Том Харди.

— Вот видите, мы не забыли снять в фильме самого Венома, — пошутил после презентации трейлера председатель студии Том Ротман.

В отличие от предшествующего тизера, в трейлере наконец показали симбиота — инопланетное существо, вселившееся в журналиста, больного раком, — Эдди Брока.

Стоит отметить, что ранее в тизере мельком появился лишь кадр с существом в контейнере, что вызвало недовольство у фанатов фильмов Marvel.

Напомним, премьера фильма "Веном" про одноимённого супергероя состоится в октябре 2018 года.