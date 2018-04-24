НАК: Уничтоженные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

На месте боестолкновения с участниками бандформирований нашли автомат, гранатомёт, гранаты и патроны.

В Дербентском районе Дагестана уничтожили двух боевиков, которые готовили теракт на майские праздники. Об этом сообщает информационный центр НАК.

— По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники, — говорится в сообщении НАК.

Отмечается, что участников бандформирования обнаружили во время КТО в лесном массиве. Им предложили сдаться, однако боевики открыли огонь по силовикам.

— В результате скоротечной перестрелки оба бандита нейтрализованы, — пояснили в НАК.

Отмечается, что на месте боестолкновения нашли гранатомёт, автомат, гранаты и патроны.