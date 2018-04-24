НАК: Уничтоженные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

В Дербентском районе Дагестана уничтожили двух боевиков, которые готовили теракт на майские праздники. Об этом сообщает информационный центр НАК.
— По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники, — говорится в сообщении НАК.
Отмечается, что участников бандформирования обнаружили во время КТО в лесном массиве. Им предложили сдаться, однако боевики открыли огонь по силовикам.
— В результате скоротечной перестрелки оба бандита нейтрализованы, — пояснили в НАК.
Отмечается, что на месте боестолкновения нашли гранатомёт, автомат, гранаты и патроны.
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