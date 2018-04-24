Росгвардия наградила медалью подростка, спасшего детей при нападении на школу

Старшеклассник Давыд Мамонов вынес из школы раненую девочку, а также не подпустил нападавшего к другим детям.

Ученик 11-го класса школы в Улан-Удэ Давыд Мамонов был награждён руководством Росгвардии медалью "За содействие" после спасения детей при нападении вооружённого подростка на его школу в январе 2018 года.

— В торжественной обстановке первый заместитель командующего Сибирским округом войск Национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Александр Бочаров вручил ведомственную медаль "За содействие" старшекласснику Давыду Мамонову, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнили в ведомстве, школьник проявил мужество и смелость при спасении детей. В частности, он вынес из здания школы девочку, которую преступник ранил топором, а также не дал нападавшему приблизиться к другим. Позднее Давыд Мамонов помогал спасателям ликвидировать пожар в одном из классов.

— Встать на защиту детей мог каждый, но сделал это именно Давыд. Есть самоотверженные ученики, которые верно понимают сложившуюся ситуацию, их правильно воспитывают родители, они направляют свою энергию в нужное русло, становятся настоящими гражданами своей страны, — заявил генерал-лейтенанта Бочарова.

Напомним, как сообщал Лайф, 19 января в Улан-Удэ девятиклассник с топором и коктейлем Молотова ворвался в кабинет, где проходили занятия у седьмого класса, и напал на учеников. Из-за его преступных действий пострадало семь человек, включая шестерых школьников.

Позднее суд арестовал на два месяца 15-летнего предполагаемого организатора нападения. Также были задержаны двое его соучастников.